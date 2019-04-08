Влашич хочет остаться в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич хочет продолжить выступать за московский клуб, об этом рассказал агент футболиста Тончи Мартич.

"На данный момент в вопросе будущего Влашича возможно всё. Для начала ЦСКА должен прийти к согласию с "Эвертоном". Чего на данный момент не произошло, хотя переговоры идут. Сам Никола очень хочет остаться. Ему нравятся клуб и тренер", - заявил агент.

Напомним, что ЦСКА арендовал Влашича прошлым летом сроком на один год. Права на футболиста принадлежат "Эвертону", который не против его вернуть. За ситуацией также следит турецкий "Бешикташ".

В текущем сезоне 21-летний хорват сыграл за армейцев 25 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

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