Влашич и Чалов - в старте ЦСКА на матч с "Лудогорцем"

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Влашич и Чалов - в старте ЦСКА на матч с "Лудогорцем"

Тренерские штабы ЦСКА и "Лудогорца" огласили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

ЦСКА: Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Карпов, Магнуссон, Бистрович, Кучаев, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

"Лудогорец": Илиев, Сисиньо, Григоре, Терзиев, Недялков, Марселиньо, Баджи, Анисе Абель, Вандерсон, Кешерю, Лукоки.

Матч ЦСКА - "Лудогорец" состоится сегодня, 28 ноября, в Москве. Начало - в 20:55 (мск).

ЦСКА после 4-х туров набрал лишь 1 очко и располагается на последнем месте группы.

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