Влашич и Сафонов прибавили в стоимости по 3 миллиона евро. Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата России.

Так, цена на хавбека ЦСКА Никола Влашич увеличилась на три миллиона евро. Он продолжает оставаться самым дорогим игроком РПЛ (25 миллионов евро). Также в цене прибавили форвард "Зенита" Сердар Азмун - + 2 млн евро и хавбек "сине-бело-голубых" Вендел - + 2 млн евро.

Стоимость вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова увеличилась на 1,5 миллиона (11 миллионов). Также подорожали некоторые игроки "Спартака" - Роман Зобнин (12, +2 миллиона) и Алекс Крал (8, +0,5 миллиона), Самюэль Жиго (10, +1 миллион) и Айртон Лукас (5, +1 миллион), Александр Максименко (9,5, +0,5 миллиона) и Джордан Ларссон (6,5, +2,5 миллиона), Александр Соболев (6, +1,5 миллиона) и Эсекьель Понсе (5, +1 миллион).

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