Влашич и Сафонов прибавили в стоимости по 3 миллиона евро. Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ
Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата России.
Так, цена на хавбека ЦСКА Никола Влашич увеличилась на три миллиона евро. Он продолжает оставаться самым дорогим игроком РПЛ (25 миллионов евро). Также в цене прибавили форвард "Зенита" Сердар Азмун - + 2 млн евро и хавбек "сине-бело-голубых" Вендел - + 2 млн евро.
Стоимость вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова увеличилась на 1,5 миллиона (11 миллионов). Также подорожали некоторые игроки "Спартака" - Роман Зобнин (12, +2 миллиона) и Алекс Крал (8, +0,5 миллиона), Самюэль Жиго (10, +1 миллион) и Айртон Лукас (5, +1 миллион), Александр Максименко (9,5, +0,5 миллиона) и Джордан Ларссон (6,5, +2,5 миллиона), Александр Соболев (6, +1,5 миллиона) и Эсекьель Понсе (5, +1 миллион).
Не пропустите: Гендиректор "Зенита" высказался о предстоящем матче с "Химками"| http://soccernews.ru
главное
-
Ряд игроков ПСЖ пропустят матч Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед"
-
Главный тренер "Краснодара" пропустит матч Лиги Чемпионов с "Ренном"
-
Руководство "Барселоны" потребовало от игроков пойти на снижение зарплат
-
"СЭ": в Москве могут запретить матчи со зрителями
-
"Спартак" готов был приобрести игрока "Ромы" в последний день закрытия трансферного окна
Лента новостей
-
Павел Мамаев рассказал, почему не дарит фанатам футболки после матчей
-
"Ливерпуль" может лишиться еще одного защитника
-
"Милан" может приобрести одного из лидеров "Марселя"
-
Рональд Куман оценил шансы "Барселоны" выиграть Лигу Чемпионов
-
Футболист "Хетафе" обматерил Кумана во время матча чемпионата Испании
-
19 игроков "Ювентуса" прилетели в Киев
-
Арсен Венгер рассказал, о чем жалеет в футболе сильнее всего
-
Лука Джорджевич рассказал о реабилитации после травмы
-
Влашич и Сафонов прибавили в стоимости по 3 миллиона евро. Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ
-
Заболотный рассказал, как пережил депрессию
-
Алисон может вернуться в строй "Ливерпуля" до конца октября
-
Ряд игроков ПСЖ пропустят матч Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед"
-
Агент Маркова рассказал о состоянии здоровья футболиста
-
Климов подписал контракт с "Рубином" на 4 года
-
"Локомотив" взял 23 игроков в Австрию на матч Лиге Чемпионов с "Зальцбургом"
-
Главный тренер "Краснодара" пропустит матч Лиги Чемпионов с "Ренном"
-
Руководство "Барселоны" потребовало от игроков пойти на снижение зарплат
-
Заболотный высказался о высокой зарплате футболистов
-
Агент Евсеева высказался о будущем тренера
-
Акинфеев поздравил с днем рождения Владимира Габулова