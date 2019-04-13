Влашич: "Иногда судят хорошо, иногда плохо. Сегодня было плохо"

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Влашич: "Иногда судят хорошо, иногда плохо. Сегодня было плохо"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:3). 

"У меня немного болит лодыжка, но я успею восстановится к следующему матчу. Красная карточка была для нас сложным испытанием, а Марио - важнейший игрок, через которого мы играем.

Не думаю, что нужно говорить про арбитра. Иногда судят хорошо, иногда плохо. Сегодня было плохо. Все видели, что красной карточки не было", - отметил Влашич. 

Напомним, Фернандес был удален на 25-й минуте. ЦСКА на данный момент занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ.

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