Влашич: "Иногда судят хорошо, иногда плохо. Сегодня было плохо"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:3).

"У меня немного болит лодыжка, но я успею восстановится к следующему матчу. Красная карточка была для нас сложным испытанием, а Марио - важнейший игрок, через которого мы играем.

Не думаю, что нужно говорить про арбитра. Иногда судят хорошо, иногда плохо. Сегодня было плохо. Все видели, что красной карточки не было", - отметил Влашич.

Напомним, Фернандес был удален на 25-й минуте. ЦСКА на данный момент занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: ЦСКА потерпел поражение от "Оренбурга", "Арсенал" и "Урал" сильнейшего не выявили | http://soccernews.ru