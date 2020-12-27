Влашич исполнил роль Ипполита в "ремейке" "Иронии судьбы"
Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич снялся в новогоднем ролике "Ирония игры, или с легким годом!"
Ролик опубликовала пресс-служба ЦСКА в клубном Twitter.
Футболист исполнил роль Ипполита, одного из героев легендарного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", приняв душ прямо в одежде.
В новой серии «Новогоднего телевидения #CSKATV» — классический эпизод из главного советского фильма о Новом годе— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 27, 2020
И пара тут тоже будет ОЧЕНЬ много pic.twitter.com/U1bpb6OJbP
В нынешнем сезоне 23-летний Влашич провел за ЦСКА 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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