Влашич исполнил роль Ипполита в "ремейке" "Иронии судьбы"

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Влашич исполнил роль Ипполита в "ремейке" "Иронии судьбы"

Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич снялся в новогоднем ролике "Ирония игры, или с легким годом!"

Ролик опубликовала пресс-служба ЦСКА в клубном Twitter.

Футболист исполнил роль Ипполита, одного из героев легендарного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", приняв душ прямо в одежде.

В нынешнем сезоне 23-летний Влашич провел за ЦСКА 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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