Влашич, Крыховяк и Дзюба - претенденты на приз лучшему игроку сентября в РПЛ

Теги никола влашичхердур магнуссонартём дзюбаалександр беленов

Влашич, Крыховяк и Дзюба - претенденты на приз лучшему игроку сентября в РПЛ

РПЛ назвала трех номинантов на приз лучшему игроку месяца.

В список претендентов на награду вошли: Никола Влашич, Гжегож Крыховяк, Хердюр Магнуссон, Артем Дзюба, Александр Беленов.

В голосовании участвуют болельщики и эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

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