Влашич лидирует в РПЛ по числу успешных попыток дриблинга

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич лидирует в чемпионате России по числу обводок, сообщает Whoscored.

В нынешнем сезоне хорват совершил 35 успешных попыток дриблинга.

21-летний Влашич перешел в ЦСКА прошлым летом из "Эвертона" на правах аренды. Всего за армейский клуб он провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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