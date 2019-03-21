Влашич лидирует в РПЛ по числу успешных попыток дриблинга
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич лидирует в чемпионате России по числу обводок, сообщает Whoscored.
В нынешнем сезоне хорват совершил 35 успешных попыток дриблинга.
21-летний Влашич перешел в ЦСКА прошлым летом из "Эвертона" на правах аренды. Всего за армейский клуб он провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: Влашич - о переходе в ЦСКА: "Это лучшее, что могло случиться со мной". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест в матче с "Атлетико"
-
Слуцкий: "Эдегор готов играть на более высоком уровне, чем "Витесс"
-
"Бавария" все еще не согласовала трансфер Эрнандеса
-
Неймар попросил ПСЖ сохранить Алвеса
-
Погба: "Я постоянно слежу за "Барселоной"
-
Влашич лидирует в РПЛ по числу успешных попыток дриблинга
-
Бенитес: "Не могу выбрать свой самый ценный трофей в карьере"
-
В сети появилось изображение формы "Барселоны" на следующий сезон
-
"Реал" интересуется хавбеком "Вест Хэма" Андерсоном
-
Паредес: "Я постоянно учусь у Месси"
-
Калиниченко назвал некритической потерей Ракицкого для сборной Украины
-
"Атлетико" хочет купить Дибалу
-
Маркизио: "Я не перешел бы в другой итальянский клуб из "Ювентуса"
-
1
"Наполи" нацелился на трех игроков "Реала"
-
Фернандо вернулся в расположение "Спартака" из итальянской клиники и приступил к тренировкам
-
1
Икарди: "Лишение меня капитанской повязки - это бессмысленное унижение"
-
Экс-игрок ЦСКА Алдонин посетил похороны певицы Началовой
-
Руни: "Погба мог бы добиться успеха в МЛС"
-
"Милан" предложил 65 миллионов евро за Ришарлисона
-
"Лацио" интересуется защитником "Ливерпуля" Морено
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11