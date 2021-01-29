Влашич - лучший игрок 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги
Sports.ru провёл анонимный опрос среди игроков российской Премьер-лиги.
В частности, было предложено выбрать лучшего футболиста РПЛ по итогам 2020 года.
Победителем голосования стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, получивший поддержку на уровне 41,2%.
Второе место занял нападающий "Зенита" Артём Дзюба (15,8%), третье - хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа (9,5%).
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