Влашич - лучший игрок 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги

Sports.ru провёл анонимный опрос среди игроков российской Премьер-лиги.

В частности, было предложено выбрать лучшего футболиста РПЛ по итогам 2020 года.

Победителем голосования стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич, получивший поддержку на уровне 41,2%.

Второе место занял нападающий "Зенита" Артём Дзюба (15,8%), третье - хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа (9,5%).

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