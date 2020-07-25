Влашич - лучший игрок РПЛ в июле

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Влашич - лучший игрок РПЛ в июле

Определён лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам июля.

Награду в этот раз получил полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич.

Хорватский хавбек в текущем месяце принял участие в 5 матчах РПЛ, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Помимо Влашича на приз претендовали Сердар Азмун ("Зенит", 6 голов + 1 ассист в 4 матчах), Фёдор Чалов (ЦСКА, 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах), Маркус Берг ("Краснодар", 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах) и Евгений Луценко («Арсенал Тула", 3 гола в 5 матчах).

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