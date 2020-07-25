Влашич - лучший игрок РПЛ в июле
Определён лучший футболист российской Премьер-лиги по итогам июля.
Награду в этот раз получил полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич.
Хорватский хавбек в текущем месяце принял участие в 5 матчах РПЛ, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Никола Влашич стал лучшим игроком #ТинькоффРПЛ в июле— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 25, 2020
За игрока ЦСКА проголосовали болельщики и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ отдали свой голос за Сердара Азмуна #ИгрокМесяца #ЦСКА pic.twitter.com/71CQRn3ZVJ
Помимо Влашича на приз претендовали Сердар Азмун ("Зенит", 6 голов + 1 ассист в 4 матчах), Фёдор Чалов (ЦСКА, 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах), Маркус Берг ("Краснодар", 3 гола + 2 ассиста в 5 матчах) и Евгений Луценко («Арсенал Тула", 3 гола в 5 матчах).
Не пропустите: Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
РПЛ назвала лучший гол турнира в июле
-
"Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку
-
"Челси" установил клубный антирекорд
-
"Барселона" отказалась от приглашения Блана
-
У Хави диагностирован коронавирус
-
Клопп отказался комментировать уход Ловрена в "Зенит"
-
"Реал" рассчитывает заработать на трансферах 180 миллионов евро
-
Влашич - лучший игрок РПЛ в июле
-
Мбаппе сообщил президенту Франции степень серьёзности своей травмы
-
Ярмоленко близок к уходу из "Вест Хэма"
-
Определилась вторая команда, получившая путёвку в Серию А
-
Семак признан лучшим тренером РПЛ в июле
-
"Бавария" отказала "Манчестер Юнайтед" в трансфере Комана
-
ФНЛ представила мяч на следующий сезон
-
Селюк высказался о тренировках Яя Туре с клубом из четвёртого английского дивизиона
-
Легенда "Тоттенхэма" может войти в тренерский штаб Моуринью
-
У "Сочи" будет право выкупа форварда "Спартака" Руденко
-
Ловрен проходит медосмотр перед переходом в "Зенит"
-
"Аталанта" установила новый клубный рекорд
-
Тухель прокомментировал травму Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22