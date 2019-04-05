Влашич: "Мой любимый гол за ЦСКА? "Спартаку"!"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что свой любимый гол за армейцев он забил в ворота "Спартака" в матче 8-го тура чемпионата России, который завершился вничью со счетом 1:1.

"Мой любимый гол за ЦСКА? "Спартаку"! В той игре было столько энергии... И поддержка болельщиков. Я приехал в команду в августе, и все сразу стали говорить мне об этом матче. Все говорили: "Да, вот это будет игра!" Было супер - забить в таком матче", - приводит слова Влашича пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что ЦСКА арендовал 21-летнего Влашича прошлым летом у "Эвертона". В нынешнем сезоне хавбек провел за московский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: Павлюченко сделал прогноз на исход матча "Спартак" - ЦСКА. | http://soccernews.ru