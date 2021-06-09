Влашич может перейти в клуб АПЛ

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Влашич может перейти в клуб АПЛ

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

Ливерпульский "Эвертон" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику московского ЦСКА Николе Влашичу, сообщает Bobsoccer.

По сведениям источника, в руководстве английского клуба довольны прогрессом игроков в составе "армейцев". Впрочем, переговоры по трансферу хавбека могут начаться не раньше окончания Евро-2020.

Напомним, что Влашич перешел в ЦСКА в 2018 году из "Эвертона" на правах аренды, а спустя год российский клуб выкупил его трансфер.

В минувшем 23-летний Влашич провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Зенит" готов заплатить большую сумму за Влашича. | http://soccernews.ru
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