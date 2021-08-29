Влашич может перейти в клуб из АПЛ

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Влашич может перейти в клуб из АПЛФото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

Будущее полузащитника московского ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича остаётся неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, футболистом интересуется лондонский "Вест Хэм", который ищет себе игрока на позицию плеймейкера.

По информации источника, сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

"Вест Хэм" хочет подписать плеймейкера после удачного завершения сделки по Курту Зума с "Челси".

Отмечается, что договоренности с "Манчестер Юнайтед" по Джесси Лингарду нет.

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