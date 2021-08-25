Влашич может перейти в "Вест Хэм"

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Влашич может перейти в "Вест Хэм"

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

Лондонский "Вест Хэм" проявляет интерес к хорватскому полузащитнику московского ЦСКА Николе Влашичу, сообщает журналист Даниэле Лонго в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб клуб готов заплатить за футболиста 30 миллионов евро. В ближайшее время представители лондонцев проведут встречу с агентом хавбека.

В нынешнем сезоне 23-летний Влашич провел за ЦСКА четыре матча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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