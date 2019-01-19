Влашич может перейти в "Зенит"

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Влашич может перейти в "Зенит"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", может продолжить карьеру в "Зените", сообщает Nevasport.

По информации источника, питерский клуб рассчитывает купить 21-летнего хорвата следующим летом, когда тот вернётся в стан "ирисок".

В сделку по Влашичу "Зенит" может включить своего нападающего Артёма Дзюбу, который входит в сферу интересов "Эвертона".

В текущем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 20 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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