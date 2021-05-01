Влашич может пропустить Евро-2020

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Влашич может пропустить Евро-2020Фото: трансляция "Матч ТВ"

Хавбек ЦСКА Никола Влашич из-за повреждения может пропустить Евро-2020.

"Влашича повредил колено. Он думал, что сможет продолжить игру, однако не смог. Завтра будет медобследование. Возможно, травма серьeзная", - заявил наставник ЦСКА Ивица Олич.

Позже о состоянии спросили у самого игрока, на что он ответил: "Как я? Плохо, ничего хорошего".

Отметим, что после ухода с поля Влашич плакал на скамейке запасных.

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