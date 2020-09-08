Влашич может стать одноклубником Миранчука в "Аталанте"

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Влашич может стать одноклубником Миранчука в "Аталанте"

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич стал трансферной целью "Аталанты".

По информации журналиста Василия Конова, бергамский клуб готов купить хавбека армейцев сразу после продажи Алехандро Гомеса.

Напомним, что 32-летний аргентинец может уйти в "Аль-Наср" из Саудовской Аравии.

Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года, сыграл 73 матча, забил 24 гола и сделал 16 ассистов.

В "Аталанте" хорват может стать одноклубником Алексея Миранчука, которого на прошлой неделе приобрели у "Локомотива". 

Не пропустите: Стал известен реальный срок контракта Миранчука с "Аталантой". | http://soccernews.ru
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