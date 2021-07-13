Влашич намекнул на скорый переход в "Милан"

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Влашич намекнул на скорый переход в "Милан"

Фото инстаграм Николы Влашича

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич подписался на "Милан" в инстаграме.

Вероятно, таким образом хорват намекает на скорый трансфер, поскольку "россонери" с прошлой недели ведут предметные переговоры о его переходе.

Пока клубам не удаётся договориться о формате сделки. Итальянцы хотят арендовать игрока с правом выкупа, россияне настаивают на полноценной сделке.

В прошлом сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Не пропустите: Влашич дал согласие на переход в "Милан". | http://soccernews.ru
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Источник: Влашич перейдет в "Милан"

Источник: Влашич перейдет в "Милан"

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