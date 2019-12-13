Влашич назвал главную проблему ЦСКА

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Влашич назвал главную проблему ЦСКА

Игрок ЦСКА Никола Влашич рассказал об основной проблеме своей команды в первой части сезона. Об этом сообщает пресс-служба "армейцев".

"В Лиге Европы мы были лучше соперников, но правда в том, что, если ты не используешь свои моменты, то рано или поздно пропустишь. Наша главная проблема на данный момент - результативность.

Мне трудно поверить, что в прошлом сезоне мы дважды обыграли "Реал", а в этом не справились с "Ференцварошем" и "Лудогорцем". Наши фанаты заслуживают большего, чем одна победа в группе Лиги Европы", - сказал Влашич.

Вчера, стало известно, что ЦСКА в Лиге Европы набрал всего 5 баллов и потерял все шансы на участие в евровесне.

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