Влашич назвал кумира детства

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич рассказал, кто для него был кумиром в детстве.

"Мой старший брат. Он всегда был таким большим и сильным, и я всегда надеялся, что когда вырасту, буду как он. Но я вырос немного меньше его. Он какой-то гигант.

Футбольный кумир в детстве? Роналдиньо. Он так хорошо играл в футбол и всегда играл с улыбкой. Его все любят. Он привносил радость в футбол, и все его за это уважали", - сказал 21-летний хорват.

Напомним, что за ЦСКА Влашич выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Эвертону".

В составе армейцев полузащитник сыграл 26 матчей, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

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