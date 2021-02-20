Влашич назвал любимого испанского игрока

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Влашич назвал любимого испанского игрока

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признался, что является поклонником игры экс-хавбека "Барселоны" Андреса Иньесты.

"Я люблю испанский стиль футбола. Мой любимый футболист из этой страны - Иньеста. Мы с отцом смотрели матчи "Барсы" в эпоху Гвардиолы. В той команде было очень много звёзд, но мы следили только на Иньестой, потому что то, что он делает, смертоносно для соперника", - приводит слова Влашича Marca.

Напомним, что Иньеста выступал за "Барсу" до 2018 года, после чего отправился в Японию, где играет до сих пор в составе "Виссел Кобе".

Именитый испанец выиграл с "блауграной" 32 трофея, а также взял три титула с национальной сборной.

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