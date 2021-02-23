Влашич назвал сумму, за которую ЦСКА готов его продать
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, сколько придётся заплатить потенциальному покупателю за его переход из московского клуба.
"Я знаю об интересе некоторых клубов, но в ЦСКА сказали, что не отпустят меня меньше, чем за 35 миллионов евро. Такова сумма отступных в моём контракте. Это очень большие деньги для футболиста из чемпионата России, особенно во время пандемии", - цитирует Влашича Sportske Novosti.
Хорватский хавбек выступает за армейцев с августа 2018 года, сыграл 92 матча, забил 30 голов и сделал 20 ассистов.
В своё время ЦСКА приобрёл игрока у "Эвертона" за 15,7 миллиона евро. Контракт Влашича с клубом рассчитан до 2024 года.
Не пропустите: ЦСКА отдал в аренду 19-летнего защитника. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Фиорентина" может сменить главного тренера, который пригласил Кокорина
-
Не Головиным единым: Как Нико Ковач достал "Монако" со дна и снова построил в княжестве колектив уровня Лиги Чемпионов
-
Ерёменко прокомментировал свой уход из "Ростова"
-
"Ростов" объявил об уходе Ерёменко
-
"Зенит" заплатил "Спартаку" 15 миллионов евро за возвращение Быстрова в 2009 году
Лента новостей
-
Сампаоли покинет "Атлетико Минейро". Его ждут в "Марселе"
-
Негредо: "Не мог заснуть перед матчем, если в составе "Реала" были Рамос и Пепе
-
Нападающий ЦСКА перешел в "Велес"
-
Судья Карасев даст концерт с рок-группой
-
Восстановление Коутиньо может продлиться дольше, чем планировалось
-
Стала известна зарплата Павлюченко, Шишкина и Янбаева в "Знамени"
-
"Фиорентина" может сменить главного тренера, который пригласил Кокорина
-
Бывший футболист "Мордовии" Мухаметшин может получить до 6 лет колонии
-
The Guardian назвал страшное число рабочих-мигрантов погибших за время подготовки Катара к ЧМ-2022
-
Не Головиным единым: Как Нико Ковач достал "Монако" со дна и снова построил в княжестве колектив уровня Лиги Чемпионов
-
Влашич порассуждал о шансах ЦСКА выиграть чемпионство
-
Матье: "Гризманн ошибся, перейдя в "Барселону"
-
Ерёменко прокомментировал свой уход из "Ростова"
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Динамо Загреб" - "Краснодар"
-
"Ростов" объявил об уходе Ерёменко
-
"Зенит" заплатил "Спартаку" 15 миллионов евро за возвращение Быстрова в 2009 году
-
Роналду прокомментировал победу "Ювентуса" над "Кротоне"
-
"Тоттенхэм" определился с главным кандидатом на замену Моуринью
-
Влашич назвал сумму, за которую ЦСКА готов его продать
-
Быстров высказался о ситуации с Дзюбой и пропажей денег