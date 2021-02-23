Влашич назвал сумму, за которую ЦСКА готов его продать

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Влашич назвал сумму, за которую ЦСКА готов его продать

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, сколько придётся заплатить потенциальному покупателю за его переход из московского клуба.

"Я знаю об интересе некоторых клубов, но в ЦСКА сказали, что не отпустят меня меньше, чем за 35 миллионов евро. Такова сумма отступных в моём контракте. Это очень большие деньги для футболиста из чемпионата России, особенно во время пандемии", - цитирует Влашича Sportske Novosti.

Хорватский хавбек выступает за армейцев с августа 2018 года, сыграл 92 матча, забил 30 голов и сделал 20 ассистов.

В своё время ЦСКА приобрёл игрока у "Эвертона" за 15,7 миллиона евро. Контракт Влашича с клубом рассчитан до 2024 года.

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