Влашич не полетел с ЦСКА на последний матч в Лиги Европы
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич не вылетел с командой в Загреб на матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы против "Динамо", сообщает Sport24.
Игра пройдет в четверг, 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
ЦСКА еще до матча лишился всех шансов на выход из группы К в плей-офф Лиги Европы. После 5 туров клуб набрал только 3 очка и занимает последнее место в квартете.
"Армейцам" в этом году, кроме матча с загребским "Динамо", проведут еще два матча в чемпионате России — 13 декабря игра с "Уралом" дома и 17 декабря с "Ростовом" на выезде.
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