Влашич не поможет ЦСКА в матче с "Динамо"

Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, поделился информацией о здоровье футболиста.

"Повреждение все еще беспокоит Николу, поэтому он пропустит игру с "Динамо", - приводит слова агента Sport24.

Влашич травмировал колено в игре против "Уфы" (1:1) в рамках 28-го тура РПЛ.

В этом сезоне на счету Влашича 12 голов и 6 ассистов в 34 играх.

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