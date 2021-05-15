Влашич не поможет ЦСКА в матче с "Динамо"
Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, поделился информацией о здоровье футболиста.
"Повреждение все еще беспокоит Николу, поэтому он пропустит игру с "Динамо", - приводит слова агента Sport24.
Влашич травмировал колено в игре против "Уфы" (1:1) в рамках 28-го тура РПЛ.
В этом сезоне на счету Влашича 12 голов и 6 ассистов в 34 играх.
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