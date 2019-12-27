Влашич не верит в чемпионство ЦСКА в этом сезоне
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал чемпионскую гонку в российской Премьер-лиге.
"Зенит" страшно силён, у них много качественных футболистов, и отсутствие любого игрока легко компенсируется. Российский чемпионат очень сложный, никогда нельзя гарантировать себе очки, поэтому многие команды идут вровень. Посмотрим, как всё сложится весной, кто проявит себя, кто будет в лучшей форме. Наша основная цель - второе место и выход в Лигу Чемпионов, но мы не отказываемся и от борьбы за чемпионство. И большие отставания отыгрывались", - сказал хорват.
ЦСКА набрал 34 очка в 19 турах РПЛ и занимает четвёртое место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Зениту" 11 баллов.
22-летний Влашич забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 26 матчах текущего сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15