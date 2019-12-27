Влашич не верит в чемпионство ЦСКА в этом сезоне

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал чемпионскую гонку в российской Премьер-лиге.

"Зенит" страшно силён, у них много качественных футболистов, и отсутствие любого игрока легко компенсируется. Российский чемпионат очень сложный, никогда нельзя гарантировать себе очки, поэтому многие команды идут вровень. Посмотрим, как всё сложится весной, кто проявит себя, кто будет в лучшей форме. Наша основная цель - второе место и выход в Лигу Чемпионов, но мы не отказываемся и от борьбы за чемпионство. И большие отставания отыгрывались", - сказал хорват.

ЦСКА набрал 34 очка в 19 турах РПЛ и занимает четвёртое место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Зениту" 11 баллов.

22-летний Влашич забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 26 матчах текущего сезона.

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