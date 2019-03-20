Влашич - о переходе в ЦСКА: "Это лучшее, что могло случиться со мной"

Хавбек ЦСКА Никола Влашич прокомментировал свой переход в московский клуб из "Эвертона".

"В клубе произошли изменения, и мне не нашлось места в "Эвертоне". В Англии если ты не воспользовался шансом, то тяжело получить второй. А в России я получаю шансы ежедневно. Знаю, что мне не перестанут доверять даже если я провёл неудачный матч. Это лучшее, что могло случиться со мной. Доверие тренерского штаба, одноклубников - это самое главное для успешного выступления футболиста", - цитирует 21-летнего хорвата Liverpool Echo.

Напомним, что ЦСКА арендовал Влашича на один сезон. В активе футболиста 7 голов и 4 ассиста в 23 матчах.

Не пропустите: Экс-футболист ЦСКА Алдонин высказался о смерти бывшей жены Юлии Началовой. | http://soccernews.ru