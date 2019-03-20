Влашич - о переходе в ЦСКА: "Это лучшее, что могло случиться со мной"

Теги эвертонцска москваникола влашич

Влашич - о переходе в ЦСКА: "Это лучшее, что могло случиться со мной"

Хавбек ЦСКА Никола Влашич прокомментировал свой переход в московский клуб из "Эвертона".

"В клубе произошли изменения, и мне не нашлось места в "Эвертоне". В Англии если ты не воспользовался шансом, то тяжело получить второй. А в России я получаю шансы ежедневно. Знаю, что мне не перестанут доверять даже если я провёл неудачный матч. Это лучшее, что могло случиться со мной. Доверие тренерского штаба, одноклубников - это самое главное для успешного выступления футболиста", - цитирует 21-летнего хорвата Liverpool Echo.

Напомним, что ЦСКА арендовал Влашича на один сезон. В активе футболиста 7 голов и 4 ассиста в 23 матчах.

Не пропустите: Экс-футболист ЦСКА Алдонин высказался о смерти бывшей жены Юлии Началовой. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Моуринью планирует летом возобновить тренерскую карьеру

Моуринью планирует летом возобновить тренерскую карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов