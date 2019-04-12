Влашич - о своём будущем: "Финальное слово будет за мной"
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", поделился мыслями о своём будущем.
"Сейчас мне очень комфортно в ЦСКА. У нас отличная команда. У меня замечательные отношения с тренером и персоналом. Всё просто здорово! Мы семья, все друг друга поддерживают. Это не просто красивые слова. После каждой победы в раздевалку заходят руководители, все обнимаются. В ЦСКА действительно переживаю пока лучший период в карьере и жизни. Но я пока не знаю позицию "Эвертона".
Для футболиста самое главное - концентрироваться на тренировках и предстоящих матчах. Редко читаю прессу. Есть люди, которые отвечают за трансферы. Пусть они и занимаются этим вопросом. Я же решил сосредоточиться на заключительной части чемпионата России. Знаю, что финальное слово будет за мной. Но пока о будущем говорить не готов", - сказал 21-летний хорват.
Накануне появилась информация, что на Влашича претендует "Зенит". Его трансфер оценивается в 15 миллионов евро.
В текущем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 25 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12