Влашич - о своём будущем: "Финальное слово будет за мной"

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Влашич - о своём будущем: "Финальное слово будет за мной"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат "Эвертону", поделился мыслями о своём будущем.

"Сейчас мне очень комфортно в ЦСКА. У нас отличная команда. У меня замечательные отношения с тренером и персоналом. Всё просто здорово! Мы семья, все друг друга поддерживают. Это не просто красивые слова. После каждой победы в раздевалку заходят руководители, все обнимаются. В ЦСКА действительно переживаю пока лучший период в карьере и жизни. Но я пока не знаю позицию "Эвертона".  

Для футболиста самое главное - концентрироваться на тренировках и предстоящих матчах. Редко читаю прессу. Есть люди, которые отвечают за трансферы. Пусть они и занимаются этим вопросом. Я же решил сосредоточиться на заключительной части чемпионата России. Знаю, что финальное слово будет за мной. Но пока о будущем говорить не готов", - сказал 21-летний хорват.

Накануне появилась информация, что на Влашича претендует "Зенит". Его трансфер оценивается в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 25 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 ассистов.

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