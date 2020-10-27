Влашич обогнал Карвальо по числу голов за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оформил дубль в матче 12-го тура РПЛ против тульского "Арсенала" (5:1).

Теперь в активе 23-летнего хавбека 27 забитых голов в 80 играх в составе армейцев.

В списке лучших бомбардиров в истории клуба Влашич обогнал Даниэля Карвальо, у которого 26 мячей в 141 встрече.

Хорват выступает за ЦСКА с лета 2018 года, а бразилец - с 2004 по 2010 год.

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