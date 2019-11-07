Влашич оценил шансы ЦСКА на выход в плей-офф Лиги Европы

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич порассуждал о шансах своей команды выйти из группы в Лиге Европы.

Напомним, что армейцы не набрали ни одного очка в трёх стартовых турах, проиграв "Лудогорцу", "Эспаньолу" и "Ференцварошу".

"Это очень тяжело, но нам нужно выиграть три следующих матча в Лиге Европы. Только тогда у нас будут шансы на проход дальше. Считаю, что мы заслуживали большего в прошедших матчах с "Эспаньолом" и "Ференцварошем". Надо продолжать бороться", - сказал Влашич.

Сегодня ЦСКА сыграет в гостях с "Ференцварошем". Начало матча - в 23:00 по московскому времени.

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