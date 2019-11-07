Влашич оценил шансы ЦСКА на выход в плей-офф Лиги Европы
Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич порассуждал о шансах своей команды выйти из группы в Лиге Европы.
Напомним, что армейцы не набрали ни одного очка в трёх стартовых турах, проиграв "Лудогорцу", "Эспаньолу" и "Ференцварошу".
"Это очень тяжело, но нам нужно выиграть три следующих матча в Лиге Европы. Только тогда у нас будут шансы на проход дальше. Считаю, что мы заслуживали большего в прошедших матчах с "Эспаньолом" и "Ференцварошем". Надо продолжать бороться", - сказал Влашич.
Сегодня ЦСКА сыграет в гостях с "Ференцварошем". Начало матча - в 23:00 по московскому времени.
Не пропустите: Дзагоев не сыграет с "Ференцварошем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
Канделаки громко раскритиковала Тарасова, который допустил рукоприкладство по отношению к женщинам
-
Англия назвала состав на решающие матчи отбора Евро-2020
-
Гризманн и Мбаппе вызваны в сборную Франции на ноябрьские матчи отбора Евро-2020
-
"Тоттенхэм" назвал сроки восстановления травмированного Льориса
-
10 великих вратарских голов
-
1
Роналду вызван в сборную Португалии на ноябрьские матчи отбора Евро-2020
-
Альба рискует пропустить около месяца
-
Сборная России опубликовала заявление о травме Черышева
-
Защитник Уокер стал первым с 2016 года англичанином, совершившим сейв в матче Лиги Чемпионов
-
"Зенит" назвал фейком заявление Дзюбы о девушках из Подольска, которые украли его алюминиевую фигуру
-
Форвард "Локомотива" перенёс операцию на колене
-
Венгер подтвердил, что может возглавить "Баварию"
-
Рэмзи извинился перед Роналду за гол в ворота "Локомотива"
-
1
Тарасов: "Есть красная зона, куда женщине заходить нельзя. Пока она не беременная, может получить сразу леща"
-
1
Испанский журналист: "В России "Зенит" считают командой Путина"
-
Влашич оценил шансы ЦСКА на выход в плей-офф Лиги Европы
-
Минутка ностальгии: вспоминаем ТОП-6 песен, связанных с большими футбольными турнирами
-
Родриго прокомментировал свою игру в матче "Реал" - "Галатасарай"
-
Уткин: "Лужники" для того и стоят, чтобы набивать их вот такими матчами с Роналду. Об этом стоит помнить всем кроме "Спартака"
-
"Манчестер Сити" оригинально пошутил над Уокером
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0