Влашич охарактеризовал Россию одним словом

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич в ходе интервью ответил на несколько интересных вопросов.

"ЦСКА в одном слове? Семья. Россия в одном слове? Мощь. Акинфеев или Субашич? У-у-у... Или! Лучшая кричалка фанатов ЦСКА? "Кирилл Набабкин - ухажёр для твоей мамки", - сказал Влашич.

Хорватский полузащитник выступает за ЦСКА с прошлого лета. Сначала армейцы арендовали его на сезон, а затем выкупили за 15,7 миллионов евро.

Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2024 года.

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