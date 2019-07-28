Влашич отклонил предложения из Франции и Италии ради ЦСКА

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Влашич отклонил предложения из Франции и Италии ради ЦСКА
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что что у него были предложения из топ-чемпионатов.

"Мне были интересны варианты с клубами, играющими в Лиге Чемпионов. Но я хочу выступить в этом турнире с ЦСКА. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем там. Могу сказать, что интерес был из Италии и Франции. Из Англии предложений не было. Хотел бы там поиграть, но не сейчас", - приводят слова Влашича российские СМИ.

В минувшем сезоне ЦСКА арендовал Влашича у "Эвертона". Хавбек провел за московский клуб 31 матч во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал семь результативных передач. Летом 2019 года ЦСКА выкупил трансфер хорвата за 15,7 миллиона евро. Футболист подписал контракт с армейцами до лета 2024 года.

Не пропустите: Влашич рассказал об ожиданиях от матча с "Локомотивом". | http://soccernews.ru
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