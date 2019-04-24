Влашич: "Отлично, что обогнали "Краснодар", но "Локомотив" еще впереди"

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Влашич: "Отлично, что обогнали "Краснодар", но "Локомотив" еще впереди"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что думает о победном матче своей команды с "Анжи" в рамках 25-го тура РПЛ (2:0).

"Было важно выиграть сегодня, мы должны были вернуть себе уверенность. Отлично, что мы смогли обогнать "Краснодар", однако "Локомотив" еще впереди. Нам необходимо выиграть следующий матч. Это была хорошая встреча, очень раз результату", - сказал Влашич.

ЦСКА имея в активе 44 очка занимает 3 строчку в турнирной таблице РПЛ, "Анжи" с 19 баллами располагается на 15 позиции. "Зенит" продолжает лидировать.

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