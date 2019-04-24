Влашич: "Отлично, что обогнали "Краснодар", но "Локомотив" еще впереди"
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что думает о победном матче своей команды с "Анжи" в рамках 25-го тура РПЛ (2:0).
"Было важно выиграть сегодня, мы должны были вернуть себе уверенность. Отлично, что мы смогли обогнать "Краснодар", однако "Локомотив" еще впереди. Нам необходимо выиграть следующий матч. Это была хорошая встреча, очень раз результату", - сказал Влашич.
ЦСКА имея в активе 44 очка занимает 3 строчку в турнирной таблице РПЛ, "Анжи" с 19 баллами располагается на 15 позиции. "Зенит" продолжает лидировать.
Не пропустите: Финальную серию "Игры престолов" покажут на домашнем стадионе "Локомотива"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА обыграл "Анжи" и поднялся на 3 место в таблице РПЛ
-
Дубль Фарфана помог "Локомотиву" обыграть "Ростов"
-
Маркизио пропустит остаток нынешнего сезона
-
"Зенит" сообщил результаты медосмотра Кокорина, который содержится в СИЗО
-
Экс-девушка Мамаева: "За футболистами ездят так называемые охотницы, готовые воплотить любые фантазии"
Лента новостей
-
Влашич: "Отлично, что обогнали "Краснодар", но "Локомотив" еще впереди"
-
Дзюба и Азмун помогли "Зениту" обыграть "Динамо"
-
"Атлетико" вырвал победу у "Валенсии" благодаря голу Корреа
-
Томас Менье: "Конечно, я бы хотел поиграть в Англии, и не только в ней"
-
Дзюба - о матче с "Динамо": "Нам пока тяжело вскрывать такую оборону"
-
Адиев - о матче с ЦСКА: "К сожалению, какой уже матч мы не забиваем"
-
ЦСКА обыграл "Анжи" и поднялся на 3 место в таблице РПЛ
-
Юрий Семин - о матче с "Ростовом": "Была битва, в которой мы выдержали и победили"
-
"Рубин" и "Уфа" поделили очки в матче 25-го тура РПЛ
-
На матче "Зенит" - "Динамо" фанаты устроили издевательский перформанс
-
В матче "Ахмат" - "Краснодар" победитель не был выявлен
-
Дубль Фарфана помог "Локомотиву" обыграть "Ростов"
-
"Аталанта" определилась с ценой на Сапату
-
"Зенит-2" проиграл "Армавиру" и теперь точно вылетит из ФНЛ
-
Карпин рассказал, что могло повлиять на травму Еременко
-
"Ювентус" поддержал Маркизио, который сегодня был прооперирован
-
Игуаин появился в образе Элвиса Пресли на дне рождения Давида Луиза
-
Дзюба и Азмун - в старте "Зенита" на матч с "Динамо"
-
"Атлетико" - "Валенсия": видеотрансляция матча Примеры
-
Маркизио пропустит остаток нынешнего сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|24
|51
|2
|Локомотив Москва
|25
|46
|3
|Краснодар
|25
|43
|4
|ЦСКА Москва
|24
|41
|5
|Спартак Москва
|24
|39
|6
|Оренбург
|24
|35
|7
|Ростов
|25
|35
|8
|Арсенал Тула
|24
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Рубин
|24
|30
|11
|Урал
|24
|30
|12
|Динамо Москва
|24
|28
|13
|Крылья Советов
|24
|27
|14
|Уфа
|24
|21
|15
|Анжи
|24
|19
|16
|Енисей Красноярск
|24
|13