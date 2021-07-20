Влашич ответил на слухи о договорённости с "Миланом"

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Влашич ответил на слухи о договорённости с "Миланом"

Фото сайт РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич отрицает наличие соглашений с другими клубами.

"Моё будущее в ЦСКА? Я не знаю. Договорённость с "Миланом"? Нет, не правда. С другим клубом? Тоже нет", - цитирует хорвата "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что армейцы готовы снизить цену на хавбека и отпустить его в аренду.

В прошлом сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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