Влашич поделился эмоциями от победного матча ЦСКА со "Спартаком"

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Влашич поделился эмоциями от победного матча ЦСКА со "Спартаком"

Хавбек ЦСКА Никола Влашич прокомментировал победный матч команды над "Спартаком" (2:0) в рамках 25-го тура РПЛ.

В этой встрече хорват оформил дубль.

"Отличная игра, дерби. Долго не могли победить, поэтому сегодня нам было непросто, важно было выиграть. К счастью, это получилось. Сегодня мы немного изменили игру, не давали "Спартаку" много возможностей. Я думаю, мы заслужили эту победу. После матча соперники поздравили нас с победой, ничего особенного не было", - цитирует футболиста Sport24.

В текущем сезоне 22-летний футболист забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах РПЛ.

Не пропустите: ЦСКА обыграл "Спартак" в дерби. Влашич оформил дубль| http://soccernews.ru
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