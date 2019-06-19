Влашич: "Подписать контракт с ЦСКА - было моим единственным желанием"

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Влашич: "Подписать контракт с ЦСКА - было моим единственным желанием"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал продление своего контракта с красно-синими. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня, 19 июня, московский клуб выкупил у "Эвертона" права на хорвата за 15,7 миллиона евро. Соглашение рассчитано до 2024 года.

"Я очень горжусь тем, что подписал контракт с таким великим клубом. Это было моим единственным желанием. Вместе мы добьемся успехов. ЦСКА всегда будет первым! До скорой встречи!", - сказал Влашич.

Футболист перешёл в ЦСКА из "Эвертона" в конце лета 2018 года на правах аренды. В минувшем сезоне он участвовал в 25 матчах в РПЛ, отметившись 5 голами и 6 ассистами. 

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