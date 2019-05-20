Влашич получил вызов в сборную Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал состав команды на матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Уэльсом (8 июня) и товарищеский поединок против Туниса (11 июня).

Вратари: Ловре Калинич ("Астон Вилла"), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Симон Слуга ("Риека");

Защитники: Домагой Вида ("Бешикташ"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Тин Едвай ("Байер"), Борна Баришич ("Рейнджерс"), Дуе Чалета-Цар ("Марсель"), Карло Бартолец ("Нордшелланд"), Филип Бенкович ("Селтик"), Дарио Мельняк ("Ризеспор");

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Иван Ракитич ("Барселона"), Матео Ковачич ("Челси"), Милан Бадель ("Лацио"), Марсело Брозович ("Интер"), Иван Перишич ("Интер"), Марко Рог ("Севилья"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Филип Брадарич ("Кальяри"), Никола Влашич (ЦСКА), Бруно Петкович ("Динамо" Загреб);

Нападающие: Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Анте Ребич ("Айнтрахт"), Марко Пьяца ("Фиорентина"), Йосип Брекало ("Вольфсбург").

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