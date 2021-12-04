Влашич попал в список худших летних трансферов АПЛ по версии The Mirror

Фото твиттер "Вест Хэма"

Английское издание The Mirror представило топ-10 худших летних трансферов АПЛ.

В список попал хавбек Никола Влашич, который перешел из ЦСКА в "Вест Хэм" за 30 миллионов евро. Также был отмечен трансфер Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед" и аренда Сауля Ньигеса в "Челси".

Также в списке представлены нападающий "Тоттенхэма" Брайан Хиль, хавбек "Астон Виллы" Эмилиано Буэндия, защитник Янник Вестергор из "Лестер Сити", форвард "Ньюкасла" Джо Уиллок, защитник "Лидс Юнайтед" Хуниор Фирпо, голкипер "Тоттенхэма" Пьерлуиджи Голлини и вингер Франсишку Тринкау, играющий за "Вулверхэмптон".

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