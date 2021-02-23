Влашич порассуждал о шансах ЦСКА выиграть чемпионство

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о том, сможет ли его команда в этом сезоне стать чемпионом России.

"Мы уверены, что сможем побороться за титул. Но фаворитом остаётся "Зенит". Нужно быть реалистами и признать это. У них самый большой бюджет, четыре очка преимущества, серьёзный опыт. Но у нас есть свои сильные стороны", - цитирует Влашича Sportske Novosti.

"Зенит" набрал 41 очко в 19 турах РПЛ, а ЦСКА - 37. В 23-м туре чемпионата команды проведут очный матч в Москве.

"Сине-бело-голубые" два года подряд выигрывали золотые медали. Армейцы не брали титул с 2016 года.

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