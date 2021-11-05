Влашич потерял сознание на тренировке "Вест Хэма"

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Влашич потерял сознание на тренировке "Вест Хэма"

Фото твиттер "Вест Хэма"

Полузащитник лондонского "Вест Хэма" Никола Влашич получил травму головы, сообщает Nogometne Vijesti.

По информации источника, 24-летнего футболиста на тренировке сильно ударили локтем, в результате чего он потерял сознание.

Хорват быстро пришёл в себя, однако медицинский штаб "молотобойцев" принял решение убрать его из заявки на матч Лиги Европы против "Генка" (2:2).

Также отмечается, что состояние здоровья Влашича не помешает ему сыграть за сборную Хорватии против Мальты (11 ноября) и России (14 ноября).

"Вест Хэм" купил хавбека у ЦСКА в конце августа за 29,1 миллиона евро и заключил с ним пятилетний контракт.

Игрок провёл за новую команду 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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