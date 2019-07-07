Влашич прибыл в расположение ЦСКА

Хавбек ЦСКА Никола Влашич прибыл в расположение красно-синих.

Сегодня, 7 июля, красно-синие проведут встречу с фанатами "ЦСКА Фест".

Напомним, полузащитник был травмирован в матче молодежного чемпионата Европы Хорватии против Англии (3:3).

После турнира футболист отправился в отпуск в Сплит.

14 июля ЦСКА встретится с "Крыльями Советов" в рамках 1-го тура РПЛ.

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