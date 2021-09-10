Влашич приступил к тренировкам с "Вест Хэмом"

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Влашич приступил к тренировкам с "Вест Хэмом"

Фото твиттер "Вест Хэма"

В расположение лондонского "Вест Хэма" прибыли два новичка команды, находившиеся в своих национальных сборных.

К тренировкам с "молотобойцами" приступили центральный защитник Курт Зума и хавбек Никола Влашич.

Хорват, который перешёл в "Вест Хэм" из московского ЦСКА, посвятил этому событию пост в своём инстаграме.

Что касается ещё одного новобранца - Алекса Крала, арендованного у "Спартака" - то он в ближайшее время прилетит в Лондон и начнёт работать с командой.

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