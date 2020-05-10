Влашич признался, что готов играть в ведущих чемпионатах мира
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сказал, что готов выступать в любом чемпионате мира, однако сомневается, что в ближайшее время перейдет куда-то.
"Я никогда не сомневался в том, что смогу играть в любой лиге мира. Я готов играть везде, где нужно. Я прошел через многое и стал опытнее, стал физически сильнее, сыграв более 200 матчей. Вопрос заключается в том, насколько реально сейчас говорить о любом трансфере, - цитирует хорвата Sportske Novosti.
Напомним, розыгрыш РПЛ прерван из-за пандемии коронавируса. В этом сезоне 22-летний Влашич забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах
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|5
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|7
|Арсенал Тула
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|Спартак Москва
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|28
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|Уфа
|22
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|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
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|Сочи
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|13
|Оренбург
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