Влашич признался, что готов играть в ведущих чемпионатах мира

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сказал, что готов выступать в любом чемпионате мира, однако сомневается, что в ближайшее время перейдет куда-то.

"Я никогда не сомневался в том, что смогу играть в любой лиге мира. Я готов играть везде, где нужно. Я прошел через многое и стал опытнее, стал физически сильнее, сыграв более 200 матчей. Вопрос заключается в том, насколько реально сейчас говорить о любом трансфере, - цитирует хорвата Sportske Novosti.

Напомним, розыгрыш РПЛ прерван из-за пандемии коронавируса. В этом сезоне 22-летний Влашич забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах

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