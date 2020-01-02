Влашич признан автором лучшего гола сборной Хорватии в 2019 году

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Влашич признан автором лучшего гола сборной Хорватии в 2019 году

Федерация футбола Хорватии определила лучший гол национальной сборной, забитый в 2019 году.

Победителем в этой номинации стал полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

16 ноября в матче квалификации Евро-2020 против Словакии игрок армейцев прошёл нескольких соперников и ударом из-за пределов штрафной площадки отправил мяч в дальний нижний угол ворот.

22-летний Влашич выступает за сборную Хорватии с 2017 года, сыграл 10 матчей и забил 3 гола.

Не пропустите: Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в декабре. | http://soccernews.ru
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