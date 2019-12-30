Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в декабре

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком московского клуба в декабре, передает пресс-служба "армейцев".

За футболиста проголосовало 33% болельщиков.

Втором стал голкипер Игорь Акинфеев (16%), третьим - полузащитник Иван Обляков (13%).

22-летний Влашич в этом месяце участвовал в 3 матчах ЦСКА, забив победный гол в ворота "Эспаньола" (1:0) в Лиге Европы.

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