Влашич признан лучшим игроком матча Хорватия - Шотландия
Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен
Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич признан лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Шотландией (3:1).
Влашич вышел на поле в стартовом составе и открыл счет на 17-й минуте. Хавбек совершил три обводки и был заменен на 76-й минуте.
23-летний Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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