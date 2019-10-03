Влашич прокомментировал матч с "Эспаньолом"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что думает о поражении своей команды в матче 2-го тура Лиги Европы с "Эспаньолом" (0:2). Об этом сообщает Sport24.

"Играли неплохо, но победить не удалось. В первом тайме мы были хороши, было много атак. Во втором получили гол, еще и Дивеева заменили из-за травмы. Очень важна следующая игра с "Ростовом".

Не хочу выбирать, что важнее: Лига Европы или чемпионат России. Надеюсь в Европе будем также хорошо идти в Европе", - сказал Влашич.

У ЦСКА 0 баллов и последнее место в турнирной таблице группы H. У "Эспаньола" 4 очка и вторая позиция.

В третьем туре группового этапа Лиги Европы "Эспаньол" сыграет с "Лудогорцем", ЦСКА встретится с "Ференцварошом". Матчи состоятся 24 октября и начнутся в 19:55 (мск).

А еще: ЦСКА проиграл второй матч подряд в Лиге Европы. Теперь "Эспаньол" | http://soccernews.ru