Влашич прокомментировал победный матч ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что думает о победном матче команды в рамках 11-го тура чемпионата России с "Уралом" (3:0).

"Это была непростая игра, мы понимали, что победа принесет нам первое место в таблице. Мы очень рады победе, хороший матч. В Екатеринбурге всегда непросто играть.

В прошлом сезоне мы не могли победить, хоть и доминировали. Сейчас доминируем и выигрываем. Мы стали опытнее и стабильнее. Наше положение в таблице - это результат упорной работы", - сказал Влашич.

ЦСКА с 25 баллами возглавил турнирную таблицу РПЛ. "Урал" с 14 очками остался на 6 позиции.

3 октября ЦСКА в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы сыграет с "Эспаньолом". Начало встречи - 19:55 (мск).

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