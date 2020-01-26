Влашич прокомментировал победу над австрийским ЛАСКом

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Влашич прокомментировал победу над австрийским ЛАСКом

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о победном матче команды над ЛАСКом (2:0) в рамках контрольной встречи.

В этой игре футболист оформил дубль.

"Матч был непростым. Но на сборах это нормально. Мы становимся лучше. Немного устали, но это тоже нормально.

Важно, что мы выиграли и были лучшими на поле.

Мы верим, что сможем догнать "Зенит" в чемпионате, так как разрыв не такой уж и большой (11 баллов), а игр впереди еще много. Мы будем бороться до конца", - сказал Влашич.

9 февраля ЦСКА сыграет с "Зенитом" в рамках товарищеской встречи.

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