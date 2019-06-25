Влашич прокомментировал травму, полученную в молодёжной сборной Хорватии

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Влашич прокомментировал травму, полученную в молодёжной сборной Хорватии

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич рассказал о повреждении, которое он получил в расположении молодёжной сборной Хорватии.

"После подката я вывернул лодыжку. С ней у меня уже были проблемы, в связи с чем пришлось пропустить несколько матчей ЦСКА. Ничего страшного не произошло. Да, было больно. Вообще-то было так больно, что мне казалось, что травма может оказаться действительно серьёзной. Сейчас нужно отдохнуть, а уже 14 июля начинается новый сезон, поэтому надо готовиться. Следующую неделю я проведу в Сплите, где смогу нормально восстановиться", - сказал Влашич.

Напомним, что 19 июня ЦСКА выкупил у "Эвертона" права на 21-летнего футболиста за 15,7 миллионов евро. Стороны заключили контракт до 2024 года.

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