Влашич прокомментировал возможный уход из ЦСКА
Хавбек ЦСКА Никола Влашич рассказал о возможном уходе из московского клуба.
"На данный момент я футболист ЦСКА и на сто процентов сосредоточен на том, чтобы помочь команде выступить как можно лучше.
ЦСКА нужна одна победа. Все сразу наладится, как только мы победим. Вспомните прошлый сезон, мы долго не могли победить, но как только пришла победа над "Спартаком", дела сразу же пошли намного лучше", - цитирует Влашича bobsoccer.ru.
Напомним, в сезоне-2019/20 хорват был трижды признан лучшим игроком ЦСКА.
После 5 туров РПЛ ЦСКА занимает 9 место в турнирной таблице.
А еще: Влашич рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА с "Краснодаром"| http://soccernews.ru
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|Уфа
|22
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