Влашич просит ЦСКА о трансфере в "Милан"

Фото: инстаграм Влашича/Автор неизвестен

Как сообщает Corriere dello Sport, хавбек сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич хочет перейти в "Милан". .

По информации источника, полузащитник давит на руководство ЦСКА, чтобы московский клуб снизил финансовые требования по трансферу футболиста в "Милан".

Также отмечается, что "армейцы" снизили цену на Влашича с 35 миллионов до 30 миллионов евро и готовы отдать хорвата в аренду с обязательством выкупа. "Милан" в свою очередь намерен арендовать футболиста без обязательного права выкупа.

В прошедшем сезоне Влашич сыграл 26 матчей в российской премьер-лиге, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

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